Rettungstürme in Miami Beach Strandschönheiten

Ein orangefarbener Tupfer leuchtet vor der wolkenverhangenen Strandkulisse: eine von mehr als 30 Rettungsschwimmerhütten am Strand von South Beach Miami. Die Stelzenbauten sind beliebt - nicht nur, weil in ihnen Lebensretter sitzen. Nachdem Hurrikan "Andrew" 1992 die meisten Strandhäuschen zerstört hatte, gab die Stadtverwaltung neue in Auftrag, unter anderem bei dem Architekten William Lane und dem Designer Kevin Scharf. Es sind vor allem ihre farbenfrohen, futuristischen Designs die zum Markenzeichen des Strandes wurden - und den Hauptdarstellern einer Bilderserie der Fotografin Karineh Gurjian.

Die Buden stehen auf dem Strandabschnitt South Pointe Park bis hoch zur 85. Straße. Anders als in Kalifornien - wo Gurjian lebt - ist hier jeder Lifeguard Stand ein Unikat. Sie sind gestreift, geringelt oder gescheckt. Einer hat ein Dach wie ein gezackter Stern, ein anderer gleicht einem Leuchtturm. Gemeinsam haben sie, dass sie sehr farbenfroh sind und dementsprechend ein echter Hingucker. Weil sie weithin sichtbar sind, nutzen Wassersportler und Strandgänger sie als Orientierungspunkte.

Karineh Gurjian hält sich gern am South Beach auf - um zu fotografieren aber auch zum Vergnügen. Der Strand gehört zu den beliebtesten der USA, Menschen aus aller Welt und jeden Alters treffen sich hier. Sie schätzen den weißen Strand, das vielfältige Essensangebot, das Partyleben oder das schöne Art-Déco-Viertel in der Nähe.

Das ideale Licht zum Fotografieren der Türme fand Gurjian morgens, wenn die Sonne aufging. Dafür musste sie gegen 5 Uhr am Strand sein. Dann spazierte die aus Armenien stammende Fotografin von Haus zu Haus. Die Rettungsschwimmer sieht man auf ihren Bilder nicht. Gurjian zeigt nur den Himmel, den Strand, manchmal verschwommene Hochhausfassaden - und die Hütten natürlich.

Alle paar Hundert Meter steht eines der Häuschen im Sand. Zum hundertjährigen Jubiläum von Miami Beach 2015 wurden einige der Häuser renoviert. Doch Regen, Wind und Meer haben ihre Spuren hinterlassen: Der Lack blättert ab, an manchen Stellen splittert das Holz. Demnächst müssen sie wohl wieder restauriert oder durch neue ersetzt werden. Ihr Zauber wird jedoch nicht vergehen, mit ihren Fotos hat Karineh Gurijan den poppigen Hütten ein Denkmal gesetzt.