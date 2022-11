Nervennahrung Heute gibt es Älplermagronen

Weil sich durch das ungewohnte Scharfsehen komplett alle Dimensionen verschoben – ich kam mir vor, als kippte ich in die Welt hinein – fiel ich schon im Hotel unter Getöse die Treppe herunter. Ich machte mir nichts daraus, setzte die Brille wieder auf und fuhr mit dem Zug Richtung Alpen. Am Bahnhof angekommen, holte mich der Käsermeister, den ich interviewen sollte, am Bahnhof ab. Wir gingen zu seinem Auto, ich wollte schwungvoll auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, hatte mich aber wieder um einige Zentimeter im Abmessungsgefüge meiner neuen, scharfgestellten Welt verschaut. Und landete erst mit der oberen rechten Gesichtshälfte in der scharfen Ecke der Fahrertüre, dann blutüberströmt auf dem Sitz.