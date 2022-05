Ach, Sizilien ! Als ich das erste Mal in Palermo war, war ich wie im Rausch: der blaue Himmel, die ebenso morbide wie überbordende, trunkene Schönheit der Stadt, das Sprudeln der Brunnen, das Knattern der Mofas, das Zischen der Kaffeemaschinen. Die Majestät der Kathedrale und die verwinkelte Altstadt mit ihren Sandsteinfassaden, mit ihren Verschnörkelungen, dem Verspielten, dem Zierrat, den Säulen und dem beständigen Spiel von Licht und Schatten, dieses Reizen, Überfluten der Sinne mit Schönheit und Leuchten. »Hier nämlich«, schreibt der deutsche Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil im Buch »Die Insel der Dolci«, seiner Liebeserklärung an Sizilien, »hier nämlich ist alles Farbe, Glanz, ein einzigartiges, triumphales Barock«.

Dann, beim Abbiegen von der Porta Carini, beginnt, mitten in der Stadt, inmitten der engen Straßen, ein weiteres Fest der Sinne: der Mercato del Capo, der Bauernmarkt von Palermo. Unter schmalen, schmiedeeisernen Balkonen, von denen rosa und lila Bougainvillea-Kaskaden herab schwappen, sind rote Markisen aufgespannt, ein Marktstand reiht sich an den anderen und bietet die Schätze der Insel feil: lila glänzende Auberginen, pralle, rote Tomaten, leuchtend gelbe Zitronen.

Und Orangen, manche zu Hälften aufgeschnitten und ihren Sonnenduft verströmend. Mir fiel auf, dass viele der Marktbesucher kleine Kugeln in der Hand hielten, von denen sie genüsslich abbissen. Und schon kam ich an einigen Ständen vorbei, die sie verkauften: »Arancini« stand auf dem Schild, »kleine Orangen«. Kleine Orangen? Ich kaufte eines der Bällchen, noch warm, knusprig frittiert, biss hinein, erst die Kruste, dann eine Art weiches Safranrisotto – und dann diese Füllung aus Hack, Tomaten und Erbsen, ein Ragù. Herrlich! Ich aß noch eines, diesmal anders gefüllt: cremig, rauchig, würzig – mit schmelzendem Scamorza-Käse . Absolut wundervoll! Zwei weitere Arancini ließ ich mir einpacken. Diese Arancini – die so heißen, weil sie so kugelrund wie Orangen sind und durch den Safran fast deren Farbe haben – waren eine Offenbarung. Eine köstliche Kleinigkeit, die mir wie eine Essenz aus den Aromen der Insel schien.