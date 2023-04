Rezept für Bärlauch-Baguette

Am schlimmsten war es im allerersten Corona-Lockdown, als das ganze Land endlich Zeit hatte zu backen und man sich in den Läden um die Hefe balgte, bis es keine mehr zu kaufen gab. Ich nahm die Trockenhefe, die ich im hintersten Eck des Vorratsschrankes meiner Oma gefunden hatte, wog, knetete und wartete. Und wurde schwer enttäuscht. Mal wieder nichts! Woran es in diesem Fall gelegen hatte, verriet mir ein Blick aufs Mindesthaltbarkeitsdatum des Hefetütchens: 1998 war wohl doch etwas zu lange her.