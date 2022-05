Das Wochenende war strahlend sonnig wie im Sommer, das frische Gras und die Blüten an den Sträuchern dufteten, in einigen Bundesländern kommt auch schon der Chlorgeruch der Freibäder zum Sommerduftbouquet dazu. Und dazu mischte sich am Sonntag, untermalt vom Fußball-Freudenjohlen aus den Gärten, vereinzelt erster Grillgeruch: Holzkohle, Rauch und Duft von Würstchen, Steak und Grillgemüse frisch vom Rost. Es wird angegrillt! Der Sommer nähert sich in Riesenschritten.

Perfekt zu Grillgemüse oder Fleisch passt das libanesische Gericht Batata Harra, was »scharfe Kartoffeln« heißt, ich habe es oft in London gegessen, wo es unzählige libanesische Restaurants gibt. Im Original werden die kleinen, scharfen Kartoffeln nach dem Kochen und einem Bad in einer scharf-säuerlichen Marinade frittiert. Ich habe sie stattdessen im Ofen geröstet und war höchst angetan, mit wie wenig Aufwand ein so köstliches Essen zubereitet ist, das mit Minzjoghurt und Rote-Bete-Granatapfelsalat ein Hauptgericht sein kann. Oder eine perfekte – und vegane, sich also für alle Esser eignende – Beilage zum Grillen ist, wie auch Teil einer libanesischen Mezze-Tafel, dieser arabischen Form der Tapas: köstliche Kleinigkeiten, in Schälchen serviert, mit allen geteilt.