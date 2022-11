Nervennahrung Heute gibt es Bibimbap

1. Den Reis mindestens 5 Minuten in einem Sieb unter fließend kaltem Wasser gut waschen. Mit 350 ml Wasser aufkochen, dann bei kleinster Temperatur mit Deckel 15 Minuten köcheln lassen, dann von der Platte ziehen, mit halb geschlossenem Deckel weitere 15 Minuten ziehen lassen.

2. Für das Fleisch oder den Tofu die Marinade zubereiten: Dafür eine Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden und die Knoblauchzehe schälen und fein hacken oder raspeln. Sojasauce, Zucker, Sesamöl, Reiswein miteinander verrühren, Knoblauch und Frühlingszwiebelringe zugeben, verrühren. Fleisch in feine Streifen oder Tofu in ca. 1 x 1 cm große Würfel schneiden, für 20 Minuten in die Marinade geben. Danach in einer Pfanne unter Rühren 2 Minuten anbraten.