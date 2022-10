Im Schatten schläft ein Kalb mit Epilepsie, am Gatter steht ein blindes Mädchen und streichelt ein blindes Pferd. Ein Junge mit Kopfhörern und Sprachcomputer, der über Lautsprecher ausdrückt, was er sagen will, wiegt einen Welpen in seinem Arm. »Safe in Austin« heißt der Tierrettungshof, der Kinder und Tiere mit Behinderungen zusammenbringt. Es ist das Lebensprojekt von Jamie, die 170 Tiere und ihre drei eigenen Kinder, eines davon mit Autismus, versorgt.