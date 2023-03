Nervennahrung Heute gibt es Bombay-Kartoffeln

Wie gut, dass mit dem ersten Spargel gleichzeitig auch die Drillinge in die Läden kommen, winzige Kartöffelchen, festkochend, mit so zarter Schale, dass man sie mitessen kann, die klassische Begleitung zu Spargel und Hollandaise. Drillinge sind keine Kartoffelsorte, sondern eine Sortierung möglichst kleiner, zarter Knollen. Diese Kleinsortierung wird französisch Grenaille genannt, in Deutschland auch Mäusle, Brätlinge oder Babykartoffeln. Der offiziell Ausdruck Drillinge kommt vom Wort Drillen, wie man das Pflanzen der einzelnen Knollen mit der Kartoffel-Legemaschine bezeichnet, für die dann möglichst kleine Kartoffeln verwendet werden.