Foto: Helga Lugert

Nervennahrung Am Wochenende gibt es Bulgogi

An einem kalten, einsamen Novembertag in Shanghai biss unsere Köchin Verena Lugert erstmals in ein Bulgogi - und sie fühlte sich wie von einem Kokon aus Wärme umgeben. Genau das richtige Essen dieser Tage.