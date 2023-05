Nervennahrung Heute gibt es Bulgurbällchen Fellah Köfte

5. In der Zwischenzeit in einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die gewürfelte Zwiebel im nicht zu heißen Öl anschwitzen lassen, den fein gehackten oder geraspelten Knoblauch zugeben, dann das Tomatenmark, Harissa, Kreuzkümmel und Zimt zugeben, alles verrühren und ein paar Minuten andicken lassen. Dann 1-2 Tassen vom stärkehaltigen Wasser, in dem die Köfte noch garen, zugeben, einrühren, allles leicht köcheln und die Flüssigkeit reduzieren lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

6. Sobald die Köfte an die Wasseroberfläche steigen, diese mit dem Schaumlöffel direkt in die Soßenpfanne geben, Köfte in der Soße schwenken.

7. Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, Petersilienblätter grob hacken.

8. Die Hälfte der Frühlingszwiebelringe unter die Köfte heben. Joghurt auf einen großen Teller streichen, die Köfte mit der Soße auf den Joghurt geben. Alles mit den Petersilienblättchen und den restlichen Frühlingszwiebelringen, etwas Olivenöl und ein paar Spritzern vom restlichen Zitronensaft anrichten. Lassen Sie es sich schmecken!