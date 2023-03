Nervennahrung Heute gibt es Burnt Basque Cheese Cake

Bei mir ist bis jetzt jeder Versuch, nach San Sebastián zu kommen, gescheitert: Als ich in Spanien studiert habe und wir von Valencia mit dem Auto hinfahren wollten, gab es gerade wieder Probleme mit der Eta. Später war eine weitere Reise gebucht, der Flug wurde aber wegen des Ausbruchs des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull und seiner Aschewolke gecancelt. Und 2020, als ich einen Platz von April bis August in Técnicas Culinarias de Vanguardia am Basque Culinary Center ergattert hatte, hat die Pandemie den Lehrbetrieb dort lahmgelegt.

Nichtsdestotrotz bleibe ich ein Fan der Stadt, in der ich niemals war, eine stille Bewundererin aus der Ferne, interessiert an allem, was sich dort kulinarisch tut. Und habe vor kurzem die Gazta Tarta nachgebacken, die schon vor mehr als 30 Jahren in der Pinxto-Bar »La Viña« erfunden wurde und bis heute deren Verkaufsschlager ist – und, nachdem der Käsekuchen von der »New York Times« zum »Geschmack des Jahres 2021« ausgerufen worden ist, als Burnt Basque Cheese Cake die Food-Blogs, YouTube und Instagram flutete.