Rezept für Caponata

Wir hatten uns vollkommen verfahren, hatten uns zu spät in Cefalù, der mittelalterlichen Stadt im Norden Siziliens, mit seinem traumhaften Strand und der normannisch-byzantinischen Kathedrale, auf den Weg gemacht. Es war schon dunkel, und wir waren auf der Serpentinenstraße nach oben, in die Berge unterwegs, wo wir in einem Agriturismo übernachten wollten. Immer wieder verfuhren wir uns auf Feldwegen, die an irgendeiner Scheune oder einem Korkeichenwäldchen endeten. Es wurde später und später, mittlerweile war es nach zehn, stockdunkle Nacht. Wir hatten Hunger.