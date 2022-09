Nervennahrung Heute gibt es Causa, den peruanischen Kartoffelsalat

Bekannt gemacht hat sie der peruanische Koch Gastón Acurio: Der war nach abgebrochenem Jurastudium Anfang der 1990er-Jahre nach Paris gegangen, um sich an der Kochschule Le Cordon Bleu ausbilden zu lassen. Zusammen mit seiner deutschen Frau Astrid, die er in der Kochschule kennengelernt hatte, ging er nach Peru zurück, um dort in seinem Restaurant »Astrid & Gastón« französisch zu kochen. Weil das Ehepaar Probleme hatte, an die französischen Zutaten zu kommen, besannen sie sich aufs Naheliegendste – auf peruanische Zutaten und Rezepte. Und hoben die peruanische Küche auf ein kreatives Gourmet-Level. Sie wurden damit grandios erfolgreich. »Die Küchen der Restaurants und Cafés in der Geschichte Limas werden in zwei Ären eingeteilt: Vor und nach Gastón Acurio«, schreibt der englische »Guardian«. Die Acurios, die inzwischen auf der ganzen Welt mehr als 40 Restaurants besitzen und eine Kochschule für Jugendliche aus einkommensschwachen Familien betreiben, haben die peruanische Küche revolutioniert und international bekannt gemacht. »In 20 Jahren«, hatte Gastón Acurio in einer Rede einmal von seiner Vision geschwärmt, »soll in jeder Metropole neben jedem Pizza- oder Burgerladen auch ein peruanisches Restaurant zu finden sein!«.