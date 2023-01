16 Jahre später brachte der Chefgärtner des Botanischen Gartens in Brüssel, ein gewisser Monsieur Bressier, den Chicorée, die Entdeckung der Bauern, durch kontrollierte Versuche – er verhüllte die Wurzeln lichtdicht – zur Zuchtreife. Und schenkte dem jungen Land Belgien sein Lieblingsgemüse. Acht Kilogramm pro Kopf essen die Belgierinnen und Belgier jedes Jahr. Im europäischen Mittel sind es gerade 300 Gramm.

Machen wir es den Belgiern nach und verlieben uns auch in das weiße Winterwunder! Am besten in Form eines federleichten Salats: mit saftigen, satt orangefarbenen Mandarinen, vielleicht ein paar Scheiben von Kumquats und einem Dressing aus Ziegenfrischkäse. Getoppt mit Walnüssen, in Honig karamellisiert (wer einen zu Hause hat: Lavendelhonig passt perfekt!) ergibt das einen köstlichen, gesunden, eleganten Salat. Strahlend hell, wie es dem Start in ein brandneues Jahr gebührt.