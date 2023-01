Nervennahrung Heute gibt es Chinesische Tee-Eier

Ich fuhr damals regelmäßig von der Universität mit meinem Fahrrad die sieben Kilometer dorthin, am liebsten an einem Wochentag, wenn wenig Leute da waren. Stellte das Rad ab und ging durch die Menschenmassen zur Brücke, überquerte sie und betrat dann das Teehaus, in dem mich meist eine himmlische Ruhe empfing.

Im zweiten Stock, wo es am allerruhigsten war, nahm ich immer auf einem der geschwungenen Stühle aus dunklem Holz Platz, bestellte Tee und nahm das mitgebrachte Buch aus der Tasche. Und während ich für Stunden in der Lektüre versank (die Kellner kamen höchst selten von unten hinauf in den zweiten Stock und ließen einen über den ganzen Nachmittag in Ruhe im Teehaus verweilen), knabberte ich die Snacks, die zum Tee gereicht worden waren: gesalzene Trockenpflaumen. Frittierte Tofu-Haut. Und, meine absoluten Lieblinge: die Tee-Eier!