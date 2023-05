Nervennahrung Heute gibt es Cobb Salad

Diese Stars wurden bald Stammgäste. Und noch mehr von ihnen kamen, als das Brown Derby eine Filiale in Hollywood bei den großen Studios eröffnete. Unterschidliche Legenden ranken um die Erfindung dieses Salats. Eine berichtet, dass einmal ein wichtiger Gast zu Besuch war, Sid Graumann, Besitzer des Chinese Theatre. Er soll gejammert haben, dass er gerade von einer Zahnbehandlung komme und jetzt kaum beißen könne. Robert H. Cobb wiederum soll daraufhin jenen Salat erfunden haben, in dem einfach alles drin ist, was schmeckt: Bacon. Roquefort. Eier. Dazu Avocado, grünen Salat, ein wenig Huhn und eine süßsaure, mit viel Öl aufemulgierte Vinaigrette, durch Senf und Knoblauch herrlich pikant. Sie bekam durch die hinzugefügte Worcester Sauce eine fast fleischige Unternote, ja: Laszivität. Cobb soll alles kleingeschnitten haben, richtete die Schnipsel repräsentativ in bunten Diagonalen an, man war schließlich in Hollywood.