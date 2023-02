Das kulinarische Wunderland Georgien – etwa so groß wie Bayern, gelegen zwischen dem Schwarzen Meer, dem Kaukasus und der Kaspischen See – schafft einen hochinteressanten christlich-kulinarischen Spagat: Im orthodoxen Georgien herrscht zwar gesamt über die Hälfte des Jahres ein Fastengebot, entweder an einzelnen Tagen oder während ganzer Perioden, wie jetzt in Georgien die sieben Wochen dauernde Fastenzeit bis zum georgischen orthodoxen Osterfest, das dieses Jahr am 16. April gefeiert wird.