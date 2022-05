Jetzt ist er wirklich da, mit Wucht, der Frühling, der fast schon frühsommerlich werden soll in dieser Woche. Wie mit einem Plopp hat er sich aus der immer noch winterkühlen Umklammerung befreit und im Blütenrausch übers Land gelegt, in Hamburg schimmert es gerade überall im Rosa, Weiß und Lila der Kirschbäume, Rhododendren und Fliederbüsche. Und dieser Duft! Zart und süß, dazu das frische Gras, die immer noch leicht feuchte Erde.

Man muss jetzt einfach rausgehen, am besten so oft wie möglich, um in dieser duftigen Leichtigkeit zu schwelgen, gerade jetzt, in einer Zeit, in der so vieles schwer ist.

Deswegen schlage ich für die heutige Mittagspause ein Picknick vor, allein, zu zweit – oder mit Kolleginnen und Kollegen. Oder mit den Kindern nach der Schule? Es ist ein ganz besonders simples Picknick: einfach ein paar Nudeln mit frischem, grünem, unbedingt selbst gemachtem Pesto, Tomaten und ein wenig Mozzarella. Denn wir wollen die Vorbereitung möglichst klein halten, um uns umso länger voll der Picknickfreude zu widmen.