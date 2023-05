Ach, französische Patisserie, grausame Disziplin der Pedanten, in der ein paar Gramm oder Grad Celsius über Gedeih und Verderb entscheiden. Standen an der Kochschule damals die Patisserie-Einheiten auf dem Stundenplan, wurde ich nervös. Backen ist Chemie, und in Chemie war ich immer schlecht. Wie in allen Bereichen, in denen es auf Exaktheit und Genauigkeit ankommt. Auch Kochen ist Chemie, aber eine, in die man bis zum Schluss eingreifen kann, Kochen ist so viel freier, ist so viel mehr Handgelenk und Geschmackssinn anstatt grammgenauer Waage und elektrischem Thermometer.