Nervennahrung Heute gibt es Erdbeer-Rhabarber-Marmelade mit Basilikum

Am besten ist es natürlich, die Erdbeeren innerlich anzuwenden, die Früchte also einfach zu essen, die voller Gesund- und Schönmacher sind. Die Pflanzenfarbstoffe, die die Erdbeeren in ihr charakteristisches Signalrot tauchen, sowie ihre sekundären Pflanzenstoffe, wirken entzündungshemmend und machen sich gegen Zellschäden stark.

Für Gärtnerinnen und Gärtner interessant: Erdbeeren passen hervorragen zu Basilikum. Pflanzt man das Kraut und die roten Früchtchen in Nachbarschaft, locken die duftenden Basilikumblüten Bestäuber für die Erdbeerblüten an. Und Köchinnen und Köche wissen: What grows together, goes together, was man uns auch auf der Londoner Kochschule beigebracht hatte. Wer sich im Beet schon gut versteht, tut das meist auch auf dem Teller.