Rezept für Frozen Yogurt

»Sour Sally«, die indonesische Frozen-Yogurt-Kette, unterhielt auf der Insel mehrere Salons, im schwarz-weiß-geringelten und rosa-grünen Barbie-Interieur befand sich die Bar: Aus mächtigen Spendern zapften die Verkäufer den Frozen Yogurt in dicken, gerillten Strängen in den Geschmacksrichtungen Strawberry, Melon-Mint oder nur »plain«, also Natur, in Waffel oder Becher. Darauf kamen die Toppings wie Banana-Bread- oder Spekulatiusbrösel, Würfel aus grünem Kokos-Jelly, Erdnusscrunch, wolkenweiche rosa Mini-Mochi-Bällchen, knuspriges Honig-Granola. Und die Fruchtwürfel! Dottergelbe Mango, durchscheinende, zuckersüße Litschies, leuchtend grüne Kiwis. Und die pinke Drachenfrucht mit ihrem schwarz-weiß getüpfelten Fruchtfleisch. Es war wie ein verzauberter Eissalon aus Kindergartenkinderträumen! Gekrönt wurde die Joghurteis-Herrlichkeit, die sofort zu schmelzen begann, mit Fruchtpürees, mit geschmolzener Schokolade, mit Kokoscreme oder mit grünem Matcha-Schaum.