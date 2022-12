Nervennahrung Heute gibt es gebrannte Mandeln

Karamellisieren ist eine kinderleichte Sache, eigentlich: Man erhitzt Zucker in einer Pfanne, der bei 135 Grad Celsius schmilzt und ab 143 Grad Celsius zu bräunen beginnt – und das typische Karamellaroma annimmt. Was sich aber so leicht anhört, ist in Wirklichkeit hochkomplexe Chemie: Inversion findet statt, Oxidation, Kondensationsreaktionen, Polymerisationen und Isomerisierungen brechen sich Bahn. Alles in der einen Pfanne, mit nur der einen Zutat: Zucker, unter Zugabe von Hitze