Das Green Goddess Dressing ist eines jener ikonischen Rezepte, das sich einreiht in Kreationen wie Pfirsich Melba oder die Pavlova – aus Zeiten, in denen Stars oder ihre Rollen so überlebensgroß waren, dass sie, als Gerichte geehrt, unsterblich wurden. Erfunden wurde das Green Goddess Dressing vor 99 Jahren in San Francisco anlässlich eines Dinners zu Ehren des Schauspielers George Arliss, der im Jahr 1923 im Stück »The Green Goddess«, das später auch verfilmt wurde, brillierte. Philip Roemer, der Schöpfer des Dressings, war zu der Zeit Chefkoch des legendären Palace Hotels in San Francisco. Das glamouröse Hotel war damals das erste Haus am Platz, ein Grand Hotel alter Schule, gebaut 1909, mit 800 Zimmern damals eines der größten und luxuriösesten Hotels der Welt, in dem sich in Kalifornien alles traf, was Rang und Namen hatte: Stars, Filmgöttinnen, Eisenbahnmagnaten und Politiker. Hier hielt Woodrow Wilson seine Reden, hier starb am 2. August 1923 Warren G. Harding, der 29. Präsident der Vereinigten Staaten. Im Amt – unter nie vollständig geklärten Umständen.