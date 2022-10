Nervennahrung Heute gibt es Hähnchen mit mexikanischer Sauce

Die Rezeptionistin war entrüstet: Halloween? Aber nein, sagte sie: Am folgenden Tag, den 1. November, würde der Día de los Muertos gefeiert, der Tag der Toten. Bis zum 2. November gedenke man in Mexiko der Toten! Wie in Deutschland, überlegte ich, Allerheiligen, Allerseelen, und ich erinnerte mich an Nebel, Nieselregen, die schwarz gekleidete Verwandtschaft, getragene Musik in schwermütigen Andachten, in der Kirche vor dem gemeinsamen Friedhofsbesuch.