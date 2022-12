Rezept für »Hot Toddy«

Bis heute gilt der »Hot Toddy« als einer der beliebtesten heißen Wintercocktails im angelsächsischen Raum. Und als einer der ältesten, schon in der Bibel der Cocktails und Drinks, im »The Bartenders Guide – How to Mix Drinks. Or the Bon Vivant's Companion« von 1862, wird der »Hot Toddy« erwähnt. Und jetzt, um die Weihnachtszeit, hat er Hochsaison. Doch Vorsicht: Weil er so gut schmeckt, verführt der »Hot Toddy« zum Genuss von mehr als einem Glas. Vielleicht wusste Dr. Todd das, er galt auch als Experte fürs Delirium. Aber wie schon ein anderer großer Arzt und Heiler sagte, nämlich Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus: Allein die Dosis macht das Gift.