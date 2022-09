Rezept für Juwelenreis

Reis unter fließendem Wasser in einem Sieb waschen und ca. 30 Minuten in Wasser einweichen lassen.

Safranfäden mit den Fingern zerreiben und in 2 EL heißem Wasser einweichen.

Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden, in der Butter bei kleiner Hitze in 5 bis 8 Minuten anschwitzen. Berberitzen, Zimtstange und die mit einem Messerrücken angedrückten Kardamomkapseln hinzufügen, alles anbraten, salzen.