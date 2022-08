Sisu wird von den Finnen identitätsstiftend als genuin finnische und höchst erstrebenswerte Nationaleigenschaft angesehen. Es drückt sich nicht durch Worte aus, sondern in der individuellen Art, das eigene Leben zu gestalten: besonnen, hartnäckig, resilient. Wir wissen nicht, wie die finnische Ministerpräsidentin zu dieser Art steht, an die Dinge heranzugehen, aber in der aktuellen Diskussion um ihr Privatleben wäre Sisu bestimmt nicht verkehrt – mal ganz abgesehen von den ernsthaften politischen Herausforderungen, denen sie sich als Chefin eines Landes stellen muss, dessen Grenze zu Russland mehr als 1000 Kilometer lang ist.