Rezept für Kartoffel-Zucchini-Salat nach Witzigmann und Biolek

Im Jahr 2022 – in dem sich zehn Millionen Deutsche komplett vegetarisch oder vegan ernähren, 45 Millionen Deutsche sich als Flexitarier bezeichnen, also bewusst weniger Fleisch und Fisch verzehren, und beispielsweise in den Berliner Uni-Mensen 94 Prozent der Speisen vegan oder vegetarisch sind – kommt einem das vor, als würden sich zwei Dinosaurier am Erdmittelalter-Stammtisch unterhalten.

Dann Auftritt Eckard Witzigmann, Genie, Jahrhundertkoch, »die Mutter aller Köche«, der Meister, der die Nouvelle Cuisine nach Deutschland brachte, der in den Siebzigerjahren noch die Bressehühner im Kofferraum nach Deutschland importierte und der Urheber des deutschen Küchenwunders ist. Und der leider 2021 gestorbene große Talkmaster Alfred Biolek, der mit dem TV-Format »Alfredissimo« zwischen 1994 und 2007 den Deutschen gutes Essen näherbrachte. Die beiden damals schon älteren, soignierten Herren wirken allerdings taufrisch und jugendlich mit ihrem Thema. Und mit ihrem Kochbuch (das auch so heißt: »Unser Kochbuch«), vegetarisch, eine Sensation, 150.000 Exemplare aus dem Stand verkauft.