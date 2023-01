Nervennahrung Heute gibt es Kimchi Grilled Cheese

Und kombiniert man Scharf UND Sauer zu Käse, kommt etwas vollkommen Magisches heraus, dem man kaum widerstehen kann. Wenn sauerscharfes Kimchi auf ein gegrilltes Käsesandwich trifft, brechen bei mir alle Dämme.

Kimchi ist Koreas Nationalgericht, Chinakohl, mit Rettich und Chili scharf und sauer fermentiert. Seit mehreren tausend Jahren legen die Koreaner Kohl zu Kimchi ein, sie machten so das Kraut durch Milchsäuregärung für den Winter haltbar. Die Unesco hat Kimchi zum immateriellen Weltkulturerbe der Menschheit erkoren. Und als Korea im Jahr 2008 die erste Astronautin, Yi So-Yeon, in den Weltraum schickte, gab man ihr eine Portion Kimchi mit ins All.