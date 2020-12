Foto: Helga Lugert

Nervennahrung Am Wochenende gibt es Königinpasteten mit Kalbsragout

Die Idee, an Weihnachten immer Kalbsragout zu kochen, wurde in der Familie von unserer Köchin Verena Lugert aus einer Not heraus geboren. Inzwischen ist ihr Rezept so perfekt wie das ihrer Tante.