Foto: Helga Lugert

Nervennahrung Am Wochenende gibt es Königsberger Klopse

In den Fleischbällchen verbirgt sich ein Geschmacksgeheimnis, das schon die alten Römer kannten. Unsere Köchin Verena Lugert erklärt, was Glutaminsäure so köstlich macht - im Unterschied zum Glutamat.