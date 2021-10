Rezept für Korean Fried Chicken

Foto: Helga Lugert

Nervennahrung Heute gibt es Korean Fried Chicken

Süßes oder Saures? Am besten beides, und das nicht nur an Halloween. Die Soße zu diesem Gericht ist die perfekte Symbiose. Unsere Köchin Verena Lugert verrät Ihnen auch, wie man das Hähnchen so einzigartig knusprig hinbekommt.