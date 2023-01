Nervennahrung Heute gibt es Krautfleckerl

Krautfleckerl liebt man in Österreich und in der böhmischen Küche. Krautfleckerl sind nicht Nudeln mit Sauerkraut. Sie werden aus frischen Weißkohl- oder Spitzkohlblättern gemacht, in Quadrate geschnitten, die in karamellisiertem Zucker duftend angebraten werden, mit ein wenig Essig abgelöscht, dann herrlich geschmort werden.