Foto: Helga Lugert

Nervennahrung Heute gibt es Krustenbraten

Drei Maß, so sagt man in Bayern, sind auch ein Schweinsbraten. Wer lieber feste Nahrung mag, sollte das Rezept von Köchin Verena Lugert ausprobieren. Immerhin kommt das Bier in die Soße.