Dieser wunderbare, fast schon verschwörerische Geruch, wenn ich als Kind aus der Schule kam: Käse, fein geschmolzen, und dann der Duft des feinen, würzig-leichten Lauchs. Und dazu ein frischer Kopfsalat, herrlich sauer angemacht. Ich habe mich immer schon so gefreut, wenn wir das Backrohr geöffnet haben: Heute gibt es Lauch! Immer noch macht meine Mutter dieses Zaubergericht, das aus so wenig so viel macht.

Verena Lugert Verena Lugert ist Journalistin und hat in London eine Kochausbildung absolviert, um danach als Köchin bei Gordon Ramsay zu arbeiten. Von dieser Zeit handelt ihr Buch »Die Irren mit dem Messer«. Heute verbindet sie das Schreiben und das Kochen, sie trifft und porträtiert auf der ganzen Welt Köche für Food-Magazine, berät als zertifizierte Gewürzexpertin die Lebensmittelindustrie und entwickelt Rezepte und Markenkonzepte. Ihre SPIEGEL-Kolumne ist auch als Buch erschienen.

Genau wie ich heute: Es ist das schnellste und einfachste Gericht, das man sich vorstellen kann. So leicht, so frühlingsfrisch: Während der Lauch im kochenden Wasser die zwei Minuten blanchiert, verschlage ich Eier mit Sahne, Senf, Zitrone und etwas Käse zu seinem Bad und lasse ihn darin in seiner Auflaufform im Backofen ein paar Minuten gratinieren.

Ach, lieber Lauch, bescheidenes und großartiges Gemüse! Es hat mir schon so viel gerettet, weil es so beruhigend und so verlässlich ist. Mit Lauch muss man nicht experimentieren, seine geschmackvollen Senf- und Schwefelöle sind eine sichere Bank. Mit etwas Lauch wird jede Hühnersuppe rund. Und Lauch ist der Bestandteil jeder mirepoix, dieser angerösteten Gemüsemischung, die in der französischen Küche als Aromat verwendet wird. Lauch ist auch das Wappenbild der Waliser, deren Beziehung zum Lauch bis ins siebente Jahrhundert reicht. Im alten Ägypten war Lauch als Nahrung für die Pyramidenbauer bekannt.

Lauch zeichnet durch Kalium, Eisen, Vitamin C aus. Und durch seine schwefelhaltigen Öle, die ihn so aromatisch machen. Kurz gesagt: Probieren Sie dieses superschnelle Lauchgratin, Sie werden es lieben!

Nervennahrung Unsere Köchin begleitet Sie durch die Pandemie: Jeden Montag präsentieren wir hier eines von Verena Lugerts Rezepten – nicht aufwendig, aber raffiniert. Ihr Credo: Gutes Essen macht nicht nur satt, sondern auch glücklich. Hier finden Sie alle bisher erschienenen Rezepte.

Rezept für Lauchgratin Für 4 Personen 2 – 3 Stangen Lauch

2 – 3 Eier

1 Becher Sahne (200 ml)

2 TL Senf

Saft von ½ Zitrone

Ca. 100 g Käse (Gouda, Cheddar, Bergkäse), gerieben

Salz, Pfeffer