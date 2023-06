Nervennahrung Heute gibt es Lemon Posset

Possets gerieten in Vergessenheit – und wurden im 19. Jahrhundert als das Dessert, das es heute ist, neu erfunden. Aus Sahne, Zucker und Zitrone oder einer anderen sauren Frucht, sodass die Sahne andicken konnte.

Das Posset in unserem Restaurant war absolut kinderleicht zuzubereiten: Sahne mit Zucker zum Kochen bringen, Saft dazu – fertig! Dann musste man es nur noch in Schälchen füllen und gut durchkühlen lassen. Wir garnierten es noch schön: mit einer makellos gedrehten Nocke aus geschlagener Double Cream, die mit Grapefruitzesten aromatisiert war, mit ein wenig Maracujafruchtfleisch und einem Blättchen Miniatur-Zitronenverbene. Blieben ein paar Possets übrig, aßen wir sie nachts nach unserer Schicht, sie wurden täglich frisch zubereitet. Ich konnte gar nicht glauben, dass etwas so Köstliches so einfach sein kann.