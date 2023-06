Nervennahrung Heute gibt es den libanesischen Brotsalat Fattoush

Meine Freundin, die ich zweimal im Libanon besucht habe, hat mich zur Fattoush-Jüngerin werden lassen. Es war heiß in Beirut, nicht einmal die libanesische limonada half – Mineralwasser mit Unmengen Zitronensaft, Zitronenabrieb, Zucker, Minze, Eis und einem Schuss Orangenblütenwasser. Obwohl sie sonst so zuverlässig erfrischte. Also packten wir die Badesachen ein und spazierten in sengender Sonne zur Corniche, der fast fünf Kilometer langen, palmengesäumten Seepromenade, die sich in einem eleganten Schwung ans Mittelmeer schmiegt. Ziel war der »Sporting Club Beach«, eine Beiruter Institution, vor 70 Jahren gegründet. Wir zahlten den Eintritt, zogen uns um – und betraten die ausladenden Betonplattformen mit der abblätternden gelben Farbe, die sich weit in das Meer hinauslehnen.