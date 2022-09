Rezept für Mohnschupfnudeln

Jáchymov war der Ort mit der »Wunderquelle«, zwischen 1910 bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges war Jáchymov ein hochexklusives Heilbad. Und heute erforscht das Universitätsklinikum Erlangen die molekularen Mechanismen im Knochenstoffwechsel, die durch die (sehr geringe) Strahlung in den Radonbädern in Gang gesetzt werden.

Von Jáchymov, das die Besucher an seinem Ortseingang und -ausgang mit der Skulptur eines stilisierten Atomkernes und seiner herumsausenden Elektronen begrüßt und verabschiedet, fuhren wir auf engen Haarnadelkurven nach Boží Dar, dem höchstgelegen Ort Böhmens. Während sich unten im Tal Jáchymov im strahlenden Sonnenschein eines milden Herbstnachmittages gebadet hatte, nieselte es in Boží Dar, außerdem war es erstaunlich kalt da oben. Wir flüchteten in ein wunderschönes Restaurant, ein Holzhaus, das froschgrün leuchtete. Innen war es wunderbar warm und gemütlich, auch die Holztische, Eckbänke und Holzwände waren grün, im Kamin brannte Feuer, wir bestellten Becherovka, den böhmischen Kräuterschnaps und Bramborové šišky s mákem, ein Gericht, das in der Speisekarte mit »Kartoffelzapfen mit Mohn« übersetzt wurde.