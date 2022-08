Heute gehört die Muffuletta neben Gumbo und Jambalaya zu den wichtigsten Spezialiäten von New Orleans, an jeder Ecke wird sie verkauft, den Olivensalat gibt es im Supermarkt im Glas, für die daheim belegte Muffuletta. Auch hierzulande passt das Supersandwich perfekt in diese Jahreszeit, fürs Picknick am See oder als Proviant für eine lange Zugfahrt. Denn die Muffuletta wird nur besser, wenn sie ein wenig durchzieht. Und wer mal in New Orleans ist: Die Central Grocery gibt es noch immer, sie befindet sich nach wie vor in der Decatur Street Nummer 923, geführt in der dritten Generation von Lupos Nachkommen, den Cousins Frank und Tommy Tusa. Gerade wird der Laden renoviert, weil ihm der Hurricane Ida schwere Schäden zugefügt hat. Aber bald wird er wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Und bis dahin belegt man sich die Muffuletta ganz einfach selbst.