Rezept für Nasi Goreng

Reis. Zum Frühstück, Mittag- und zum Abendessen. Ohne Reis geht in Indonesien nichts. Reis wird in diesem riesengroßen Inselreich geliebt und so verehrt, dass er eine eigene Göttin hat, die wunderschöne Dewi Sri. Für sie gibt es in den Reisfeldern Schreine, an denen ihr geopfert wird: Bonbons, Zigaretten, Tempelblumen, in Körbchen aus geflochtenen Bananenblättern.