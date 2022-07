Rezept für Obazdn

Im Jahr 2015 har die Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft diesen Klassiker als geografisch geschütztes Produkt eingetragen. Das heißt: Ein Obazda ist nur ein Obazda und darf auch nur so heißen, wenn er a) in Bayern und b) nach bestimmten Kriterien (mindestens 40 Prozent Camembert oder Brie!) hergestellt worden ist. Und jede Wirtin oder jeder Wirt, der einen Obazdn auf der Karte hat, muss sich kontrollieren lassen. Einige der Wirte liefen Sturm und benannten ihren Obazdn jetzt einfach um, zum Beispiel in ›Ogmachta Kas‹, angemachter Käse. Oder, wie das Bräustüberl am Tegernsee, in ›Bräubazi‹. Ein Bazi hat wiederum mit einem Baaz nichts zu tun – sondern ist auf bayerisch ein Schelm, ein liebenswerter Schlawiner.