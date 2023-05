There is no place like home, diesen Kissenspruch machte Stewart zu ihrer Marketingstrategie, sie dockte ganz gezielt bei den family values an, was ihre Fangemeinde und ihr Portemonnaie ebenso anschwellen ließ wie den Bocksgesang ihrer Kritiker. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war sie Milliardärin – ihr Vermögen verdampfte jedoch um mehr als die Hälfte, als sie 2004 wegen Meineides im Rahmen von Aktienverkäufen für fünf Monate ins Gefängnis musste. Wo sie die Zeit nutzte und eine 14-köpfige Weihnachtskrippe töpferte.