Ich war am Wochenende in einer Pizzeria, die Gäste saßen draußen, in blauer Dämmerung, die jetzt wieder früher und früher kommt. Kerzen wurden angezündet, es war warm und lauschig, und auf eine verzauberte Art wirkte diese nüchterne Hamburger Straßenecke wie eine Piazza in Italien. Doch eine Ahnung von Herbst hatte sich schon eingeschlichen, und manche legten sich später die bereitgelegten Decken über ihre Knie.