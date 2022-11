In der Zwischenzeit Zwiebel schälen und würfeln, getrocknete Tomaten würfeln und Peperoncino in Ringe schneiden. Knoblauch raspeln, Sardellen in Stückchen schneiden, alles in Olivenöl sanft anbraten, etwas Nudelwasser zugeben, 4 Minuten köcheln lassen. Mit Salz (nach Bedarf) und Pfeffer würzen.