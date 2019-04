Lammschultern aus dem Heubett Eines der besten Lammgerichte der Welt

Lämmer und Schafe gelten seit jeher als die friedfertigsten aller Nutztiere.

Deshalb fanden sie nicht nur als Adjektive wie "lammfromm" oder "schäfchenweich" Einzug in unsere Alltagssprache - sie wurden früher auch genau wegen dieser Charaktereigenschaft den Göttern geopfert. Ein naheliegender Gedanke, mit dem Tod des sanftmütigsten aller Geschöpfe - Jesus selbst gilt den Christen als "Lamm Gottes" - bei den himmlischen Mächten um Vergebung zu bitten.

Noch heute werden weltweit zu religiösen Festen Lämmer geschlachtet, aber wenigstens essen wir sie nun auf, anstatt sie gen Himmel rauchen zu lassen. Kulinarisch gesehen, macht die abendländisch-christliche Tradition des Osterlammes allerdings nur bedingt Sinn. Natürlich freuen sich die bis zum Schluss tapfer Fastenden, am Ostersamstag wieder Fleisch essen zu dürfen, und da kommt der im Frühwinter geborene Schafsnachwuchs mit seinen auf den ersten Biss durchaus wunderbar zarten Stücken gerade recht.

Andererseits gilt der eher verhaltene Grundgeschmack dieser "Milchlämmer" bei Freunden kräftiger Fleischaromen als fad. Woher soll der Geschmack auch kommen. Die Tiere wurden den Winter im Stall von Muttermilch ernährt und haben bis Ostern noch keine grüne Weide gesehen, geschweige denn gefressen. Im Spätherbst geschlachtete Lämmer aus Frühjahrswürfen sind da - obwohl gleichaltrig - weitaus schmackhafter.

Ein echter Oster-Geheimtipp sind deshalb "Frühjahreslämmer" aus dem Vorjahr. Sie konnten nach sechs Monaten auf der Weide noch einen Winter im Stall ausreifen. Regulär sind sie im Handel leider so gut wie nicht erhältlich. Wer keinen entsprechenden Hofladen in der Nähe hat, kann es nächste Ostern im Online-Shop des Bundesverbandes der Berufsschäfer e.V. versuchen. Es lohnt sich. Das Muskelfleisch dieser zwischen 14 und 16 Monate alten Tiere ist zart, aber geschmackshaltiger als das von den Halbjährigen. Offiziell dürfen sie in Deutschland aber nicht als "Lamm", sondern nur als "Jungschaf" verkauft werden.

Wann ist ein Lamm ein Lamm?

Hierzulande darf als "Lamm" normalerweise nur Fleisch von Babyschafen angeboten werden, die vor der Schlachtung nicht älter als zwölf Monate waren. "Milchlämmer" kommen noch früher zum Schlachter: sie sind höchstens sechs Monate alt und durften nur von Muttermilch ernährt worden sein. Beide Regeln werden von den Lieferanten aus den wichtigsten Lammnationen Frankreich, Irland und Neuseeland meist eingehalten.

Von den etwa 30 kulinarisch verwertbaren Einzelteilen des Lammes nach der deutschen Zerlegungsmethode sind die meisten für einen opulenten Osterbraten nicht geeignet. Der Rücken mit seinem Karree, Lummer oder Koteletts ist zu mager für langes Schmoren, der Bauch zu fett, die Haxen zu klein und der Nacken zu flachsig. Bleiben die Klassiker Keule und Schulter.

Letztere nehmen wir für unser österliches Hobbyküchenrezept "Lamm im Heu". Wir marinieren die Schultern (eine pro Esser) über Nacht in Knoblauch und Kräutern und garen sie dann in einem großen, komplett mit Bergwiesen-Bio-Heu ausgestopften Bräter acht Stunden lang bei schonenden 85 °C Ofentemperatur zur perfekten Zartsaftigkeit.