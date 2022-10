Nervennahrung Heute gibt es Penne alla Vodka

Im Nachtleben der Achtzigerjahre erlebten die Penne alla Vodka ein Revival: Sie wurden nach Mitternacht in den Großraumdiscos zwischen Jesolo und Rimini bei Italo-Pop mit Heißhunger und Genuss verspeist, von Jungs in Miami-Vice-Krempelsakkos und dauergewellten Ragazze mit silberrosa Lippenstift.

Und auch heute eignet sich das supereinfache Gericht locker für eine unkomplizierte Abendeinladung. Besonders, wenn man die Penne so zubereitet, wie es die englische Star-Kochbuchautorin, Top-Hedonistin und Glamour-Ikone Nigella Lawson empfiehlt: Anders als wir löscht sie NICHT mit dem Wodka ab (dabei würde das Wässerchen einige seiner Umdrehungen verlieren). Nein, Lawson mischt den Wodka unter die gekochten Penne, bevor sie sie in die Tomatensauce gibt. Und bereitet so eine Bloody Mary zum Essen. In diesem Sinne: Saluti und Chin Chin!