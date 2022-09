Der Zweite Weltkrieg lag gerade acht Jahre zurück, das Land war kurz zuvor knapp einem Staatsbankrott entgangen, die Kolonien hatten sich unabhängig erklärt, immer noch litt das Vereinte Königreich an Knappheit, viele Lebensmittel waren rationiert. Hume wollte keinen verrückten Luxus fürs Bankett. Auf der Basis von Mayonnaise, einer erschwinglichen Alltagszutat, und kaltem Hühnchen entwickelte sie den ikonischen Hühnersalat, frisch, leicht säuerlich, fruchtig – und durch Zugabe von Currypulver sanft exotisch. Auf die Balance kam es an! »Flavourful, but not too flavourful« war ja die Maßgabe. Die damals 19-jährige Kochelevin Angela Wood, heute 88, die damals half, erinnert sich: »Ich habe in der Schule über einen Monat lang täglich ein Huhn gekocht und den Salat zubereitet.« Immer mit minimalen Abweichungen in der Menge von Curry, Schalotten und Trockenaprikosen.