Nervennahrung Heute gibt es rasendschnelle Radicchio-Spaghetti

Intybin heißt der Bitterstoff, der reichlich im Radicchio enthalten ist, er regt Gallenfluss und die Verdauung an, außerdem hat das Blattgemüse auch viel Vitamin A, auch Retinol genannt, das für strahlende Haut und gute Sehkraft sorgt. Wem der Radicchio zu bitter ist, der entfernt Strunk und die dicken Blattrippen, in denen die meisten Bitterstoffe enthalten sind. Außerdem hilft es, die Blätter vor der Verwendung ein paar Minuten in lauwarmes Wasser zu legen, auch so gewinnen sie an Milde.

Mir hingegen kann Radicchio kaum bitter genug sein: Mit ein paar Zwiebeln und italienischer Salsciccia-Bratwurst in Olivenöl angeschmort, ergibt sich in Minutenschnelle eine Pastasauce, die so raffiniert und köstlich ist, dass sie auch locker als ein Gericht für Besucher herhalten kann – und die durch ihr intensives Lilarot auch optisch ganz viel hermacht. Während man so gut wie keinen Aufwand in der Küche hat – aber auf der Gabel den prallen Geschmack: fruchtig-süß und herb und dicht, dazu die wärmende Würzigkeit von Salsiccia, Rosmarin und Knoblauch, umspielt von Rotweinduft, in Sahnigkeit gebadet.