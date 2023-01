Nervennahrung Heute gibt es Rosenkohl mit Pangrattato

1. Ofen auf 180 Grad Celsius (Ober-/Unterhitze) vorheizen, Baguette in Scheiben schneiden und im Ofen ca. 5 Minuten knusprig backen.

2. Ca. 2 L Wasser mit 1 TL Salz in einem großen Topf zum Kochen bringen, in der Zwischenzeit den Rosenkohl putzen und halbieren. Rosenkohl in ca. 6 bis 8 Minuten kochen (Garprobe), dann abseihen. Wer mag, gibt ihn kurz in Eiswasser, das erhält die schöne grüne Farbe und stoppt den Nachgarprozess, und die Röschen werden nicht zu weich.

3. Pinienkerne in einer trockenen Pfanne kurz anrösten, Knoblauch schälen und fein hacken oder reiben. Pinienkerne, Knoblauch und Chiliflocken zusammen mit den krossen Brotscheiben in den Blitzhacker geben und zu groben Bröseln hacken.