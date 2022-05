Vor allem, weil sich auch in der Fleischfüllung noch ein weiteres knackiges Element versteckt: die chinesische Wasserkastanie. Sie ist keine Kastanie, sondern die äußerst wohlschmeckende Wurzelknolle des in tropischen Teichen und Sümpfen gedeihenden Sauergrasgewächses Eleocharis Dulcis, einer Wasserpflanze. Aus den Gräsern dieser Pflanze werden übrigens auch die für den Süden Chinas typischen spitzen Strohhüte geflochten.

Die Wurzelknolle der Wasserkastanie, außen braun, innen aber weiß und fleischig, wird in China gekocht, eingelegt oder frittiert gegessen, ihr Mehl wird zum Backen von kleinen, süßen Kuchen verwendet. Die Wasserkastanie schmeckt leicht süß und frisch, das Besondere an ihr ist die Textur: Sie ist sogar noch knackig wie ein roher Apfel, wenn sie gekocht ist – denn die Zellwände der Knolle sind besonders stabil und halten auch größerer Hitze stand. Das liegt an der Ferulasäure in der Wasserkastanie, einem Antioxidans, das auch noch antibakteriell wirkt. Außerdem enthält sie sehr viel Kalium, das unser Nervensystem stärkt und sich günstig auf den Blutdruck auswirkt. Und so sind die San Choy Bao auch noch gesund!